È il giorno dopo le dimissioni di Giuseppe Conte. Oggi alle 16 inizieranno le consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale. Si svolgeranno in due giorni con i big chiamati a salire al Colle nella giornata di giovedì.

Ora tocca dunque alle forze politiche portare rapidamente e con chiarezza al Capo dello Stato le proprie determinazioni sull'interruzione della legislatura. O, viceversa, sulla volontà di tentare la strada di un nuovo governo. I tempi sono compressi. Difficile che questa volta il presidente possa concedere la carta degli incarichi esplorativi.

L’iter inizia con la convocazione questa mattina della riunione dei capigruppo con all'ordine del giorno "comunicazioni del presidente Roberto Fico". A Fico il compito di annunciare che con la crisi aperta viene sospesa l’attività legislativa.

Le consultazioni con il Presidente della Repubblica inizieranno alle 16. Il primo ad essere sentito sarà il presidente emerito Giorgio Napolitano, che non trovandosi a Roma, sarà contattato per telefono. A seguire sfileranno innanzi a Mattarella i presidenti del Senato, Elisabetta Casellati, e della Camera Roberto Fico (ore 16 e 45), subito dopo toccherà al Gruppo per le Autonomie del Senato (17 e 30), al gruppo Misto del Senato (ore 18), a seguire il gruppo Misto della Camera (18 e 30), e Liberi Uguali della Camera (ore 19).

Il calendario completo

Un calendario serrato quello comunicato dal Quirinale. Una due giorni che potrà portare alla formazione di un nuovo governo o alla decisione di andare alle urne.

Mercoledì 21 agosto 2019

Il presidente emerito della Repubblica, Senatore Giorgio Napolitano, non trovandosi a Roma, verrà sentito telefonicamente.

ore 16.00 presidente del Senato: Sen. Avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati

ore 16.45 presidente della Camera dei deputati: On. Dott. Roberto Fico

ore 17.30 Gruppo parlamentare "per le autonomie (Svp-Patt,Uv)" del Senato

ore 18.00 Gruppo parlamentare Misto del Senato

ore 18.30 Gruppo parlamentare Misto della Camera dei deputati

ore 19.00 gruppo parlamentare "Liberi e uguali" della camera

Giovedì 22 agosto 2019

ore 10.00 gruppi parlamentari "Fratelli d'italia" del Senato e della Camera dei deputati

ore 11.00 gruppi parlamentari "Partito democratico" del Senato e della Camera

ore 12.00 gruppi parlamentari "Forza italia - Berlusconi presidente" del Senato e della Camera

ore 16.00 gruppi parlamentari "Lega-Salvini premier" del Senato e della Camera dei deputati

ore 17.00 gruppi parlamentari "Movimento 5 stelle" del Senato e della Camera