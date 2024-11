Il Movimento 5 stelle decide di chiudere definitavamente la porta al vicepremier Matteo Salvini. La posizione è stata espressa al termine dell'incontro incontro nella villa di Marina di Bibbona del garante del movimento. Presenti - si legge in una nota diffusa dal movimento - Luigi Di Maio, Beppe Grillo, Davide Casaleggio, Roberto Fico, Alessandro Di Battista, Paola Taverna e i capigruppo Patuanelli e D'Uva. «Tutti i presenti - continua la nota - si sono ritrovati compatti nel definire Salvini un interlocutore non più credibile. Prima la sua mossa di staccare la spina al Governo del cambiamento l'8 agosto tra un mojito e un tuffo. Poi questa vergognosa retromarcia in cui tenta di dettare condizioni senza alcuna credibilità, fanno di lui un interlocutore inaffidabile, dispiace per il gruppo parlamentare della Lega con cui è stato fatto un buon lavoro in questi 14 mesi. Il Movimento sarà in Aula aula al Senato al fianco di Giuseppe Conte il 20 agosto».