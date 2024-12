È partito oggi, 4 dicembre, l’IT-Wallet, il portafoglio digitale per i documenti realizzato dal Dipartimento per la trasformazione digitale del governo italiano insieme ad altri enti. Tutti potranno accedervi grazie all’applicazione IO che già racchiude gran parte dei servizi pubblici.

I documenti d’identità saranno disponibili su IT-Wallet. Per ora saranno disponibili solo patente, tessera sanitaria e carta europea della disabilità e potranno essere usate con valore legale per il momento solo in “contesti fisici”, cioè per esempio durante un controllo delle forze dell’ordine o in farmacia, ma l’intento è quello di ampliare l’offerta per pagamenti o altre operazioni online.

Per attivare IT-Wallet, dopo aver scaricato l’app IO, che esiste sia per Android che per iOS ed è già usata per diversi pagamenti alla pubblica amministrazione, bisognerà registrarsi con le proprie credenziali SPID o la carta d’identità elettronica (CIE). Dopo l’accesso sarà possibile scegliere un Pin o accedere con il riconoscimento biometrico, quindi con un’impronta digitale o il riconoscimento del volto. Chi ha già l’app IO deve comunque rifare l’accesso con SPID o CIE e potrà visualizzare e utilizzare carta d’identità o tessera sanitaria entrando nella sezione denominata appunto “Documenti”.

Per attivare IT-Wallet e avere le informazioni necessarie è possibile collegarsi al sito Io.italia.it.