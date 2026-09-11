La costruzione del personaggio pubblico di Roberto Vannacci sarebbe partita con largo anticipo rispetto all’uscita del suo discusso libro Il mondo al contrario. Secondo quanto rivelato dall’analista Tiziano Ciocchetti, la creazione della voce biografica sul portale Wikipedia è stata commissionata direttamente dal diretto interessato sei mesi prima del successo editoriale.

L’operazione, concepita come una vera e propria strategia promozionale, prevedeva il lancio di immagini storiche e la cura del profilo dell’ex incursore. Il rapporto tra i due si è poi trasformato in un incarico da assistente a Bruxelles dopo l’elezione al Parlamento europeo, esperienza conclusasi a inizio anno a causa di divergenze caratteriali, diverbi sulla gestione della comunicazione e accuse all’eurodeputato di circondarsi esclusivamente di collaboratori accondiscendenti.

La grave sottovalutazione dell’invasione in Ucraina

Particolarmente emblematici appaiono i racconti legati al periodo trascorso da Roberto Vannacci a Mosca in qualità di addetto militare. dell’ambasciata italiana. Nel giorno immediatamente successivo all’inizio dell’offensiva russa contro Kiev, il generale rassicurava i propri interlocutori sostenendo che la situazione fosse assolutamente tranquilla.

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