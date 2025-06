Allerta massima anche in Portogallo, Spagna, Germania e Grecia per le temperature estreme e il rischio di incendi boschivi. Ventuno le città da bollino rosso in Italia

È allarme caldo in tutta Europa. Un allarme che riguarda l’intero continente europeo con temperature che possono arrivare ai 42 gradi. L’anticiclone africano ha colpito, infatti molte nazioni europee dalla Norvegia alla Francia, dove sono oltre 70 i dipartimenti che hanno dichiarato l'allerta arancione. Dalle temperature record non è esclusa l’Italia con 21 città da bollino rosso, con la Sicilia e la Liguria che hanno vietato di lavorare all'aperto nelle ore più calde della giornata.

Spagna

Temperature africane in Spagna con l’A emet, l'ufficio meteorologico statale, ha emesso un'allerta per il caldo con le temperature supereranno i 42 gradi in alcune zone meridionali nei prossimi giorni. «Si prevedono temperature molto elevate e persistenti, sia di giorno che di notte» ha dichiarato Aemet.

Allerta arancione in Francia

Allerta arancione anche in Francia oggi e domani, in 84 dei 95 dipartimenti del Paese, con la colonnina di mercurio che potrebbe superare i 40 gradi nel sud e nel centro ma anche a Parigi, con l’ondata di caldo che potrebbe alleviare la sua “morsa” solo nel fine settimana. Il ministro per la Transizione ecologica, Agnès Pannier-Runacher spiega come si tratti di un evento «senza precedenti».

Il governo francese ha invitato le aziende a proteggere i propri dipendenti e circa 200 scuole pubbliche resteranno chiuse. Nel paese transalpino si parla del fenomeno di «notte tropicale», perché durante la notte e nelle prime ore del mattino le temperature non scendono sotto i 20 gradi come sarebbe normale. Nella notte tra domenica e lunedì la temperatura registrata è stata di 20-24 gradi nella maggior parte del Paese e fino a 27 gradi nella zona lungo il Mediterraneo.

Caldo record anche in Germania

Previsione di aumento delle temperature anche in Germania dove i meteorologi prevedono temperature ovunque tra i 35 e i 38 gradi fatta eccezione delle Alpi bavaresi e poche aree dell’estremo nord. Il picco delle temperature è previsto per mercoledì in un Paese dove gran parte delle abitazioni non ha l’aria condizionata.

Germania che deve combattere anche l’emergenza siccità con le mappe che spiegano una situazione con pochi precedenti. Il Dürre-Monitor (Monitor della siccità) del Centro Helmholtz per la Ricerca Ambientale — non ha mai piovuto così poco. «La primavera del 2025 è stata, a livello nazionale, la più colpita dalla siccità nei primi 25 centimetri di suolo rispetto a tutti gli anni dal 1950», spiegano. Un problema per i campi e l’agricoltura, ma anche per il traffico fluviale — essenziale in Germania sul Reno, che ha raggiunto livelli d’allerta — e il commercio.

Dal 1° giugno ad Hannover, quando la temperatura supera i 27 gradi, è vietato irrigare le aree verdi pubbliche e private. In Brandeburgo, Baden-Württemberg e NRW è severamente vietato prelevare acqua da fiumi o laghi, ormai ridotti a rigagnoli. In Sassonia-Anhalt è vietato irrigare gli impianti sportivi.

Oltre 40 gradi in Grecia e Portogallo

Temperature oltre i 40 gradi anche in Grecia e in Portogallo, con 42 gradi previsti a Lisbona. Le autorità greche hanno diramato un'allerta per gli incendi boschivi. Un incendio giovedì scorso è scoppiato ad Atene, costringendo alla chiusura di alcuni tratti della strada costiera che la collega a Capo Sunio, dove si trova l'antico Tempio di Poseidone.

Temperature record in Gran Bretagna

Temperature record anche fino ai 40 gradi sono attese anche in Gran Bretagna. A darne notizia in un recente rapporto il Met Office. Il nord sta facendo i conti con la siccità e i livelli d'acqua in forte calo nei bacini principali.