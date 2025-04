In vigore le tariffe Usa su 60 Paesi, Cina al 104%. Il presidente americano ai repubblicani per rivendicare la sua linea dura: «muoiono dalla voglia» di fare un accordo

«Vi dico che questi paesi ci stanno chiamando per baciarmi il culo». Si è espresso così Donald Trump durante la cena del National Republican Congressional Committee a Washington parlando dei Paesi colpiti dai dazi che vogliono trattare per ridurre le tariffe.

Rivolgendosi alla platea dei repubblicani per rivendicare la sua linea dura, il presidente americano ha assicurato che i tanti Paesi colpiti dalle tariffe «muoiono dalla voglia» di fare un accordo.

Cina: «Ferma volontà e mezzi abbondanti per guerra commerciale»

La Cina ha «una ferma volontà e mezzi abbondanti» per adottare contromisure se gli Stati Uniti dovessero intensificare ulteriormente le misure restrittive e punitive. È la posizione del ministero del Commercio, nel giorno dell'entrata in vigore dei dazi Usa al 104% sui beni made in China e nel giorno della diffusione del libro bilancio di Pechino sulle relazioni commerciali Cina-Usa.