Il Consiglio dei ministri approva il provvedimento per ridurre il costo di luce e gas. Il ministro Pichetto Fratin: «Un primo passo concreto a sostegno di famiglie, consumatori e imprese»

Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato il decreto legge Bollette, «con disposizioni urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas».

«A partire da gennaio, nel complesso, le misure del decreto (bollette, n.d.r.) consentiranno una riduzione media di circa 15 euro al megawattora.

È un primo passo concreto a sostegno del nostro sistema Paese, dei consumatori e del tessuto produttivo». Lo ha dichiarato in un comunicato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin.