Arrivano notizie incoraggianti da Cuba sulle condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato all’Avana dopo il malore che lo ha colpito alla fine di agosto e sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico. Secondo le ultime informazioni, l’ex deputato avrebbe ripreso a parlare nella giornata di martedì e i medici giudicherebbero il suo recupero «eccellente».

Il decorso post-operatorio starebbe procedendo senza particolari complicazioni e, se il miglioramento dovesse proseguire, Di Battista potrebbe fare rientro in Italia già venerdì 11 settembre.

Progressi dopo l’operazione all’Avana

Le informazioni arrivate nelle ultime ore descrivono un quadro in costante miglioramento. Dopo l’intervento eseguito nell’ospedale Hermanos Ameijeiras dell’Avana, Di Battista avrebbe ripreso a parlare e starebbe reagendo positivamente alle cure.

Nonostante i segnali favorevoli, i medici continuano a mantenere la massima prudenza. Non sono infatti stati diffusi dettagli sulla patologia che ha reso necessario l’intervento né sulla diagnosi definitiva, mentre il possibile trasferimento in Italia resta subordinato alle valutazioni dell’équipe sanitaria.

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