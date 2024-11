È un pugno nello stomaco il video ufficiale di Stefania, la canzone della band ucraina Kalush Orchestra che ha vinto l’Eurovision. Hanno aspettato che la kermesse canora finisse (il regolamento non consente messaggi politici espliciti), prima di pubblicare la clip che in poche ore già sfiora 3 milioni di visualizzazioni, con circa mezzo milione di like. Numeri altissimi per un video di grande impatto che mostra donne soldato che portano in salvo bambini restati orfani o separati dai genitori a causa del conflitto.

«Il nostro coraggio impressiona il mondo, la nostra musica conquista l'Europa». Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un post sulla sua pagina Facebook, ha salutato la vittoria del suo Paese all'Eurovision. «L'anno prossimo l'Ucraina ospiterà il contest per la terza volta nella storia. Faremo tutto il possibile affinché possa essere Mariupol la città ospitante», aggiunge Zaleski.

Anche i vertici Ue salutano su Twitter la vittoria della Kalush Orchestra e dell'Ucraina all'Eurovision Song Contest di Torino. «Stanotte la tua canzone ha conquistato il nostro cuore. Celebriamo la tua vittoria in tutto il mondo. L'Ue è con te», ha scritto scritto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

«L'augurio è che l'Eurovision del prossimo anno possa essere ospitato a Kiev in un'Ucraina libera e unita», aggiunge il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, citando anche alcuni versi della canzone vincitrice, Stefania: "Troverò sempre la strada di casa, anche se tutte le strade sono distrutte".



Il testo tradotto della canzone

Madre Stefania, Stefania mia madre

Il campo è in fiore, ma i suoi capelli stanno diventando grigi

Madre, cantami la ninna nanna

Voglio sentire la tua cara parola

Mi cullava da piccola, mi dava un ritmo.



E non puoi togliere la forza di volontà in me, come l'ho presa io da lei

Penso che ne sapesse più di re Salomone.

Troverò sempre la strada di casa, anche se tutte le strade sono distrutte

Non mi sveglierebbe nemmeno se fuori ci fosse un temporale



O se c'è stata una tempesta tra lei e la nonna,

si fidava di me più di tutti gli altri

anche quando era stanca, continuava a cullarmi

Ninna nanna, ninna nanna



Madre Stefania, Stefania mia madre

Il campo è in fiore, ma i suoi capelli stanno diventando grigi

Madre, cantami la ninna nanna

Voglio sentire la tua cara parola

Non sono più un bambino, ma mi tratterà sempre come tale

Non sono più un bambino, ma continua a preoccuparsi per me, ogni volta che esco

Madre, sei ancora giovane. Se non apprezzo la tua gentilezza, sto andando verso un vicolo cieco

Ma il mio amore per te non ha fine.

Madre Stefania, Stefania mia madre

Il campo è in fiore, ma i suoi capelli stanno diventando grigi

Madre, cantami la ninna nanna

Voglio sentire la tua cara parola