Si chiama Trump Tv: The Essentials Station ed è il nuovo canale video lanciato dalla Casa Bianca. Una piattaforma attiva ventiquattr’ore su ventiquattro, presentata dal vice assistente del presidente Kaelan Dorr in un post su X. Nel messaggio, Dorr accusa la stampa di aver riportato in modo inaccurato o incompleto i successi dell’amministrazione e annuncia una diretta streaming continua, senza filtri, disponibile sul canale YouTube della Casa Bianca e sull’app ufficiale. Il primo filmato trasmesso è un discorso di Donald Trump pronunciato a Mount Rushmore il 3 luglio.

Il contesto del bando contro Cnn, Msnow e Politico

Il lancio di Trump Tv arriva poche ore dopo il divieto d’accesso alla Casa Bianca imposto a Cnn, Msnow e Politico. Le tre testate hanno annunciato una causa immediata contro la revoca dell’accredito. In segno di solidarietà, il pool di emittenti televisive che copre gli eventi dell’amministrazione ha comunicato la sospensione delle attività, rifiutando di sostituire la Cnn nei servizi programmati. Normalmente il pool alterna la copertura tra Abc, Cbs, Cnn, Fox News e Nbc, con le immagini distribuite alle altre testate, come ricorda Newsweek.

Le critiche e il paragone con i media di Stato

Le reazioni non si sono fatte attendere. Alcuni osservatori definiscono Trump Tv un mezzo di comunicazione controllato dallo Stato, paragonandolo ai sistemi mediatici di Cina e Russia. Su X, Breck Worsham, ex sostenitrice di Trump, ha parlato di un canale statale in piena regola. Philip Lewis, vicedirettore di HuffPost, ha definito la nuova piattaforma una rete di propaganda, sottolineando che il lancio avviene nel contesto del bando imposto a tre organi di informazione.Leggi l’articolo completo su LaCapitale News.