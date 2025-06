Arriva 'Trump Mobile', il servizio di rete Mobile della famiglia Trump che include anche la produzione di cellulari negli Stati Uniti. L'annuncio è arrivato dalla Trump Organization e segnala il suo tentativo di corteggiare i consumatori conservatori con un servizio wireless che si pone come alternativa ai principali fornitori di telecomunicazioni.

Ad annunciare 'Trump Mobile' sono stati i figli del presidente Eric Trump e Donald Trump Jr alla Trump Tower di New York nel decimo anniversario dell'annuncio della candidatura del tycoon per il 2016. «Ci siamo alleati con le migliori persone nel settore per assicurarci che gli americani abbiano un valore vero dai loro operatori mobili», ha detto Trump Jr, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg. Il servizio di telefonia Mobile partirà da 47,45 dollari al mese, mentre lo smartphone è atteso a settembre e costerà 499 dollari.

Eric Trump ha affermato che la nuova azienda produrrà i propri telefoni negli Stati Uniti e gestirà anche un call center nel Paese. «Gran parte del nostro lavoro... si è concentrato sulla tecnologia per le persone che non hanno ricevuto servizi adeguati, che si tratti di criptovalute o altro, ma uno dei settori in cui abbiamo riscontrato prestazioni deludenti è stato il settore della telefonia mobile», ha dichiarato ancora Donald Trump Jr. «Con Trump Mobile, introdurremo un pacchetto completo di prodotti a cui le persone potranno accedere: potranno usufruire di telemedicina sul proprio telefono con un canone mensile fisso, assistenza stradale in auto e messaggi illimitati verso 100 paesi in tutto il mondo», ha aggiunto Trump Jr.

Non solo politica: le operazioni immobiliari e il campo da golf in Qatar

L'annuncio della nuova azienda e del nuovo servizio di telefonia Mobile segue diverse operazioni immobiliari per resort in Medio Oriente, tra cui un progetto di sviluppo di un campo da golf in Qatar annunciato ad aprile. Una partnership da 1,5 miliardi di dollari per la costruzione di campi da golf, hotel e progetti immobiliari in Vietnam è stata approvata il mese scorso, ma l'accordo era in fase di elaborazione prima dell'elezione di Trump.

Il mese scorso Trump ha criticato Apple perché aveva intenzione di produrre la maggior parte dei suoi iPhone americani in India e ha minacciato di imporre dazi del 25% sui dispositivi se il gigante della tecnologia non avesse iniziato a produrre il prodotto nel suo paese d'origine.