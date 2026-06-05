Il mezzo senza equipaggio è stato individuato presso una banchina dello scalo sul Mar Nero. Le autorità indagano per chiarire se si sia trattato di una detonazione controllata o accidentale

Momenti di tensione questa mattina nel porto di Costanza, sulla costa romena del Mar Nero, dove un drone navale è stato individuato nei pressi di una banchina, spingendo le autorità a disporre l'immediata evacuazione dell'area per motivi di sicurezza.

Pochi minuti dopo il ritrovamento del mezzo senza equipaggio, una forte esplosione ha scosso la zona portuale. A confermare l'accaduto è stato il ministero della Difesa romeno, precisando che «non ci sono feriti» e che l'episodio non ha provocato vittime.

Il drone era stato localizzato in prossimità di una banchina utilizzata dall'Agenzia romena per il salvataggio della vita umana in mare (Arsvom). Al momento restano da chiarire le circostanze che hanno portato alla detonazione. Le autorità stanno infatti cercando di accertare se il mezzo sia stato fatto esplodere in maniera controllata dagli artificieri intervenuti sul posto oppure se l'esplosione sia avvenuta autonomamente.

Secondo quanto riferito da diversi testimoni ai media locali, «un forte boato» è stato udito in varie aree dello scalo marittimo. L'esplosione ha attirato l'attenzione di numerosi residenti e lavoratori presenti nelle vicinanze, mentre le forze di sicurezza hanno mantenuto il perimetro isolato per consentire le operazioni di verifica.

L'Ispettorato per le situazioni di emergenza ha annunciato una conferenza stampa per fornire ulteriori dettagli sull'accaduto e chiarire la natura del drone rinvenuto nel porto.

L'episodio si inserisce in un contesto di crescente attenzione per la sicurezza lungo il confine orientale della Romania. Solo pochi giorni fa, infatti, un drone russo di tipo Geran-2 si era schiantato contro un edificio residenziale nella città di Galați, provocando un'esplosione e un incendio.

In quell'occasione, l'impatto aveva causato il ferimento lieve di due persone e alimentato nuove preoccupazioni per i rischi legati al conflitto in corso nell'area del Mar Nero. Anche per questo motivo, il ritrovamento del drone a Costanza è stato seguito con particolare attenzione dalle autorità romene, impegnate a ricostruire ogni dettaglio dell'accaduto.