Tra espansione finanziaria, mega opere e ambizioni globali, emergono fragilità strutturali, sfide geopolitiche e interrogativi sulla sostenibilità di lungo periodo. E a pagare il conto saranno i cittadini

Per molti osservatori occidentali Abu Dhabi rappresenta il volto vincente del Medio Oriente. Grattacieli avveniristici, fondi sovrani miliardari, infrastrutture all'avanguardia, università internazionali, intelligenza artificiale e investimenti in ogni angolo del pianeta. L'immagine è quella di un successo senza precedenti.

Ma dietro la vetrina scintillante del Golfo emerge una domanda che pochi hanno il coraggio di porre: quanto è solido davvero questo modello?

Negli ultimi anni gli Emirati Arabi Uniti hanno costruito una delle più ambiziose strategie di trasformazione economica del mondo contemporaneo. L'obiettivo è chiaro: liberarsi gradualmente dalla dipendenza dal petrolio e diventare una potenza globale della finanza, della tecnologia e dell'innovazione.

Una corsa impressionante. Ma anche una scommessa gigantesca.

La storia insegna che nessun miracolo economico è immune dai rischi. E più grande è l'ambizione, più pesanti possono essere le conseguenze di eventuali errori di valutazione. Abu Dhabi sta investendo centinaia di miliardi di dollari in nuovi settori produttivi, infrastrutture futuristiche, intelligenza artificiale e grandi progetti urbani. Una strategia che finora ha attirato capitali e attenzione internazionale, ma che espone il Paese anche alle turbolenze dei mercati globali e alle tensioni geopolitiche che attraversano il Medio Oriente.

Il rischio non riguarda tanto gli emiri o i grandi fondi sovrani. Riguarda soprattutto chi vive e lavora nell'economia reale.

Migliaia di piccole imprese, professionisti, lavoratori stranieri e famiglie hanno costruito il proprio futuro sulla promessa di una crescita continua. Una promessa che oggi appare credibile, ma che dovrà fare i conti con sfide enormi: la concorrenza crescente dell'Arabia Saudita, la volatilità dei mercati energetici, le tensioni regionali e la necessità di creare un'economia realmente innovativa e non soltanto finanziata dalla ricchezza accumulata negli anni del petrolio.

La domanda è semplice: cosa accadrebbe se la crescita rallentasse?

La risposta è meno rassicurante di quanto si pensi. I primi a pagare sarebbero coloro che hanno investito risparmi, lavoro e aspettative in un modello che finora è apparso invincibile. È la lezione che la storia economica ha insegnato più volte, da Dubai alla Cina, fino alle grandi economie occidentali.

Per questo il vero banco di prova di Abu Dhabi non sarà la costruzione di nuovi grattacieli o l'organizzazione di eventi spettacolari. Sarà la capacità di garantire trasparenza, tutele sociali, diversificazione economica reale e opportunità diffuse anche nei momenti più difficili.

Occorre dunque un cambio di rotta immediato e concreto: audit indipendenti sui progetti falliti; fondi di risarcimento per lavoratori e imprese; apertura dei bilanci e dei contratti con continuerà l’investimento estero solo se gli interlocutori vedranno regole chiare e applicate. Senza tutto ciò, la retorica del “sogno” resterà solo polvere di vetrine. E saranno i cittadini a pagare il conto.

Il tempo per agire non è un lusso: la reputazione internazionale si costruisce con fatti, non con titoli a effetto. Chi ha guidato la corsa verso la “Singapore araba” deve smettere di fare la vittima e iniziare a rispondere. Altrimenti la caduta non sarà solo simbolica: diventerà un debito sociale che nessuno, alla fine, vorrà accollarsi.