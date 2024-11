«Due bambini sono stati esclusi dalla gita organizzata dal Centro estivo del Comune di Assago», in provincia di Milano, «con un comportamento discriminatorio che non ha spiegazioni e che lede la dignità dell'infanzia». A denunciarlo in una lettera é il giornalista milanese Biagio Maimone, padre di uno dei due bimbi esclusi da una gita a Varazze, organizzata dal Centro Estivo del Comune di Assago, per il periodo dall'1 al 6 luglio 2024. L'uomo ha deciso di denunciare il fatto anche dopo aver scritto una lettera al Comune per chiedere spiegazioni sull'esclusione, senza però ricevere una risposta soddisfacente ma «molto carente per quanto attiene la specificazione della motivazione che ha sorretto la scelta dell'esclusione dei due bambini».

Inoltre non c'è stata da parte dell'amministrazione «una comunicazione puntuale e precisa, ed anche formale, dei dettami del regolamento che disciplinava la gita, che non indicava quale fosse il limite massimo del numero dei bambini che ad essa potevano partecipare». La decisione «di far partecipare alla gita solo 50 bambini non è stata comunicata per iscritto, come doveroso perché essa fosse conosciuta dagli interessati», scrive il padre. Ora la richiesta del giornalista é quella di ricevere le scuse da parte dell'amministrazione e «di individuare i responsabili di tale esclusione e di fare chiarezza in merito alla vicenda».