A Montelanico un bimbo di cinque anni è caduto dal balcone di casa facendo un volo di circa dieci metri. A Grezzana, nel Veronese, un bambino di due anni è precipitato dal secondo piano

Un bambino di cinque anni è precipitato dal balcone della sua abitazione a Montelanico, in provincia di Roma, facendo un volo di circa dieci metri. Il piccolo, che compirà sei anni tra pochi giorni, è stato soccorso da alcuni passanti e trasportato in elisoccorso al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato in gravissime condizioni. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Colleferro, impegnati negli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, al momento della caduta il bambino si trovava da solo in casa. Il padre, cittadino colombiano, sarebbe uscito per alcune commissioni insieme all'altra figlia. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minori e lesioni personali. Gli investigatori stanno verificando tutti gli elementi della vicenda, mentre resta massima l'attenzione sulle condizioni del bambino, ricoverato in ospedale dopo la drammatica caduta.

Un altro caso in Veneto

Un episodio analogo si è verificato a Grezzana, in provincia di Verona, dove un bambino di due anni è caduto dal balcone di un'abitazione al secondo piano. Il piccolo, di origini straniere, ha riportato un esteso trauma cranico ed è ricoverato nella Terapia intensiva neurochirurgica dell'ospedale di Trento. Anche in questo caso le condizioni del bambino sono state definite critiche.