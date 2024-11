Il 35enne in un primo momento aveva sostenuto di essere stato accecato dal sole e di non aver visto i due ciclisti. A seguito dell'incidente, sono morti sul colpo

Due ciclisti di sessant'anni sono stati travolti e uccisi da un'auto. L'incidente è accaduto nel Bresciano lungo la strada che da Pontevico porta a Verolanuova, all'altezza del cimitero. L’investitore è stato arrestato con l'accusa di duplice omicidio stradale. L'uomo residente in zona, 35 anni, è risultato positivo all'alcol test. Per questo è scattato l'arresto disposto dalla procura di Brescia ed eseguito dai carabinieri. In un primo momento l'automobilista aveva dichiarato di essere stato accecato dal sole. I due ciclisti sono morti sul colpo.