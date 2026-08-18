Aveva 98 anni. In oltre sessant’anni di carriera ha prodotto più di 130 film, da Ricomincio da tre a Notte prima degli esami

Lutto nel mondo del cinema italiano. È morto Fulvio Lucisano, tra i più importanti produttori cinematografici italiani. Aveva 98 anni. La notizia è stata confermata anche dalla figlia Paola sui social. Nato a Roma il 1° agosto 1928, Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano attraverso la Italian International Film e il Lucisano Media Group. Nel corso della sua lunga carriera ha prodotto oltre 130 film, tra cui Tre tigri contro tre tigri, Aragosta a colazione, Ricomincio da tre, Il ras del quartiere, Il tassinaro, Un ragazzo di Calabria, Il grande cocomero, Fantozzi - Il ritorno, Notte prima degli esami, Non ci resta che il crimine e Tramite amicizia.

Particolarmente significativo anche il legame con la Calabria attraverso Un ragazzo di Calabria, film del 1987 diretto da Luigi Comencini.

Lucisano è stato presidente dell'Anica dal 1998 al 2001. Dal 2004 la sua società ha ampliato l'attività alla produzione televisiva, realizzando anche serie e film per il piccolo schermo. Nel 2007 il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano lo aveva insignito del titolo di Cavaliere del lavoro. Nel 2009 aveva ricevuto il David di Donatello per i 50 anni di carriera. Sposato, lascia le figlie Federica e Paola Lucisano, entrambe produttrici cinematografiche.