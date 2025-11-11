L’uomo si sarebbe gettato da una finestra per scappare dal rogo, ora è in ospedale in codice rosso. Vigili del fuoco e polizia sul posto
PHOTO
È stato trasportato in ospedale in codice rosso uno degli occupanti dell'edificio abbandonato In via Cesare Tallone, zona Collatina, alla periferia di Roma, andato a fuoco stamattina. Sarebbe rimasto ferito mentre tentava di sfuggire alle fiamme.
Sul posto vigili del fuoco e polizia. La struttura, occupata, è stata evacuata. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento dell'incendio.
L'uomo si sarebbe lanciato da una finestra per sfuggire alle fiamme. E' in pericolo di vita.