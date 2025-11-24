Urne chiuse alle 15. Due regioni al centrosinistra e una al centrodestra è questa la prima fotografia del voto

Urne chiuse alle 15 per l’Elezioni regionali in Campania, Puglia e Basilicata. Diramati i primi exit poll Opinio-Rai che danno già una prima diapositiva dei risultati del voto. In Campania il candidato di centrosinistra Roberto Fico è fra il 56,5% e il 60,5% e il candidato di centrodestra Edmondo Cirielli fra il 35% e il 39%.

In Puglia è in testa Antonio Decaro, il candidato del centrosinistra, che si attesta tra il 64 e il 68% contro il 30-34% dello sfidante di centrodestra, Luigi Lobuono. In Veneto è in netto vantaggio il candidato del centrodestra Alberto Stefani tra il 59 e il 63%, il candidato del centrosinistra Giovanni Manildo tra il 30 e il 34%.