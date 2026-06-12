Un morto e tre feriti è il bilancio di un incidente in elicottero avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Solcio di Lesa, sul Lago Maggiore, in provincia di Novara. Secondo le prime informazioni, il velivolo privato era decollato da pochi minuti da una villa situata alla foce dell'Erno, sulla sponda piemontese del lago, quando per cause ancora in corso di accertamento è precipitato al suolo.

La vittima sarebbe una persona di circa 60 anni. Gli altri tre occupanti dell'elicottero sono rimasti feriti in modo non grave e sono stati soccorsi dal personale del 118 intervenuto sul posto. Due di loro sono stati trasferiti in elisoccorso all'ospedale di Novara, mentre il terzo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Borgomanero. Tutti sono stati classificati in codice giallo.

Sul luogo dell'incidente, oltre ai soccorritori e alle forze dell'ordine, si è recato anche il sindaco di Lesa, Luca Bona, per seguire le operazioni. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e individuare le cause della caduta del velivolo.