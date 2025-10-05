«Mi scuso con tutti, fino a oggi mi sono bloccata nell’assenza. Ma ora non farò più lo struzzo, ho voglia di volare di nuovo». Con queste parole, Enrica Bonaccorti ha scelto di rompere il silenzio e di raccontare la sua malattia. Un post carico di emozione, accompagnato da una foto che la mostra in sedia a rotelle mentre la figlia Verdiana la accompagna in ospedale. Uno scatto tenero e al tempo stesso potente, con cui la conduttrice, oggi settantaquattrenne, si è mostrata per la prima volta dopo mesi di assenza dai social e dalla televisione.

«È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione — ha scritto —. Sono quattro mesi che mi sono nascosta, anche dagli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare. Come se il mio non esserci potesse far scomparire ciò che invece c’è». Poi, la rivelazione che ha commosso i fan: «Ho un tumore. Fino ad ora ho avuto paura, ma ora voglio affrontarlo. Voglio tornare a vivere».

Bonaccorti non ha specificato il tipo di tumore, né i dettagli delle cure a cui si sta sottoponendo. Ma nel tono delle sue parole c’è la consapevolezza di chi ha deciso di reagire, di chi non vuole più vivere nell’ombra. «Avevo sempre detto che, se mi fosse capitata la stessa cosa di Eleonora, non sarei stata capace di affrontarla come lei», ha confessato. Il riferimento è a Eleonora Giorgi, scomparsa a inizio anno dopo una lunga battaglia contro un cancro al pancreas, vissuta con straordinaria dignità.

Il post di Enrica Bonaccorti è diventato virale in poche ore, inondato da messaggi di affetto, incoraggiamento e solidarietà. Tanti colleghi e amici dello spettacolo – da Mara Venier a Simona Ventura, da Milly Carlucci a Fiorello – le hanno scritto parole di vicinanza. C’è chi le ha ricordato la forza con cui ha sempre affrontato la vita, chi l’ha definita “un simbolo di ironia e coraggio anche nei momenti più bui”.

Per anni, la Bonaccorti è stata uno dei volti più popolari della televisione italiana, dagli esordi come autrice e attrice fino al successo come conduttrice. Ha portato in tv programmi di successo come Italia Sera, Pronto, chi gioca?, Cari genitori e Non è la Rai nelle sue prime edizioni, sempre con il suo stile garbato ma incisivo. Negli ultimi tempi aveva scelto di ridurre le apparizioni pubbliche, ma senza mai allontanarsi del tutto dal suo pubblico, con cui ha mantenuto un legame diretto attraverso i social.

Negli ultimi mesi, però, quel silenzio improvviso aveva preoccupato molti fan. Nessun messaggio, nessuna intervista, nessuna presenza in tv. Solo oggi la spiegazione: «Mi sono nascosta, come se il mio non esserci potesse far scomparire ciò che invece c’è», ha scritto. «Ma ora ho deciso di uscire dal buio».

La scelta di condividere la sua battaglia non è stata facile. «Sono all’inizio — ha detto —, ma ora che sono riuscita a dirvelo mi sento già più forte». Parole semplici, ma cariche di verità, che raccontano la paura e la vulnerabilità di una donna che ha sempre vissuto sotto i riflettori, ma che ora chiede solo sincerità e sostegno.

«Non farò più lo struzzo - ha concluso -, ora ho voglia di volare di nuovo insieme a voi». Una frase che racchiude tutta la sua determinazione e la speranza di ritrovare se stessa anche nella malattia. Perché, come ha sempre ricordato nei suoi programmi, “la vita va affrontata a testa alta, anche quando fa paura”.

E stavolta, più che mai, Enrica Bonaccorti lo sta dimostrando.