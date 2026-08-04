Ginevra Taddeucci conquista la medaglia d'oro nella 10 chilometri in acque libere agli Europei di nuoto di Parigi. Nelle acque della Senna l'azzurra firma una prova di forza, precedendo l'ungherese Viktoria Mihalyvari Farkas e contribuendo a una giornata da protagonista per l'Italia, completata dal bronzo della compagna di squadra Linda Caponi.

La svolta della gara arriva a circa un giro e mezzo dalla conclusione, quando Taddeucci decide di aumentare il ritmo e lancia l'attacco decisivo. L'italiana supera Mihalyvari Farkas, indicata tra le principali favorite della vigilia, e trascina nella rimonta anche Caponi, capace di difendere fino al traguardo una preziosa terza posizione.

Per Taddeucci si tratta di un altro risultato di prestigio a Parigi, città che continua a regalarle soddisfazioni. Al termine della prova, però, l'azzurra non ha risparmiato critiche alle condizioni della Senna, tornando sul tema della qualità delle acque del fiume parigino.

«La Senna era bella zozza, ho trovato di tutto, rami e foglie sugli occhialini, e poi quanta plastica, sarà biodegradabile...», ha raccontato Taddeucci ai microfoni di Rai Sport.

La nuotatrice toscana ha poi rincarato la dose, utilizzando un'espressione tipica della sua regione: «Si è tirato fuori un bel “troiaio” indicibile...». E ancora: «Meno male che era pulita, figurati se era sporca. Il campo gara di Parigi 2024 secondo me era più pulito».

L'oro di Taddeucci e il bronzo di Caponi arricchiscono il bottino italiano in una giornata positiva anche per il nuoto artistico.

L'Italia a squadre, infatti, ha bissato il bronzo ottenuto nel programma libero conquistando il terzo posto anche nel programma tecnico. Le azzurre hanno chiuso la prova con 284.6725 punti, alle spalle della Russia, oro con 303.2467, e della Spagna, argento con 296.4299.

Per la squadra italiana arriva così un'altra medaglia europea, a conferma della continuità mostrata nelle prove a squadre della rassegna continentale di Parigi.