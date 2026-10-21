Un video di 15 minuti mette sotto accusa il metodo di Fabrizio Corona. Il suo collaboratore Ben mostra registrazioni e fuorionda che coinvolgono anche Alfonso Signorini e Lamine Yamal

Il metodo Corona si ritorce contro il suo inventore. A mettere sotto accusa l’ex re dei paparazzi è proprio uno degli uomini che hanno contribuito al successo di Falsissimo, il format YouTube costruito su rivelazioni, registrazioni riservate e presunti scandali. Si fa chiamare Ben, ha 27 anni e sostiene di conoscere ogni segreto della macchina mediatica di Fabrizio Corona. In un video di 15 minuti intitolato Falsissimo – Speciale Tutta la verità, pubblicato sullo stesso canale del suo ex alleato, racconta come sarebbero state confezionate alcune delle inchieste più discusse, tra testimonianze pilotate, audio manipolati e collaboratori rimasti senza compenso.

La particolarità dell’operazione è che Ben utilizza contro Corona proprio le armi che hanno reso popolare Falsissimo: conversazioni private, filmati dietro le quinte e registrazioni effettuate all’insaputa dei protagonisti. «Ho iniziato a registrare tutte le nostre chiamate, le nostre videochiamate e tutti i momenti passati insieme», racconta, spiegando di averlo fatto per proteggersi da un uomo del quale conosceva perfettamente la reputazione.

Fabrizio Corona e Falsissimo: le inchieste scritte dagli altri

Secondo Ben, dietro l’immagine di Corona che improvvisa davanti alle telecamere esisterebbe una struttura autoriale ben organizzata. Tra i nomi indicati compaiono Cristian Contessa, soprannominato ConteX, e Massimo Cappello, presentati come figure fondamentali nella costruzione dei contenuti.

A confermare il lavoro collettivo arriva una registrazione attribuita ad Amanda Batini, compagna di Federico Corona, fratello di Fabrizio. «Io gli scrivevo le puntate. Quelle sul calcio gliele ha scritte tutte Feffo», afferma la donna, accusando poi Corona di aver abbandonato il progetto iniziale di riabilitazione della propria immagine per tornare al gossip più aggressivo. Continua a leggere su LaCityMag