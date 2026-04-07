L’aggressione poco prima delle 4 di questa mattina. Il ragazzo è stato portato in caserma dai carabinieri, i famigliari sono in ospedale ad Ancona. In corso le indagini per comprendere la dinamica
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Accoltella i genitori e il fratello 16enne a Fano (Pesaro Urbino) nella notte: l'aggressione è avvenuta all'interno di un nucleo famigliare di origine bengalese, poco prima delle 4.
L'accoltellatore, un giovane che tra pochi giorni compirà 21 anni, è stato fermato e portato in caserma dai carabinieri con l'accusa di tentato triplice omicidio.
Le tre persone ferite - il padre 46enne del responsabile dell'aggressione, la madre 43enne e il fratello 16enne - sono state trasferite in ospedale ad Ancona.
Particolarmente gravi le condizioni del 46enne. Sono in corso indagini per comprendere la dinamica del tentato omicidio plurimo.