Scoperta una truffa sul bonus facciata da 7 milioni di euro e 23 indagati. È il risultato dell'inchiesta chiusa dalla Polizia di Stato di Varese e che vede il suo epicentro a Saronno (Varese) dove risiede un imprenditore edile di origine napoletana già noto agli investigatori della Questura nel gennaio 2022 per un "debito" da 17 milioni di euro con l'erario. All'epoca per l'uomo era scattato un sequestro da 15 milioni di euro.

Da quella prima indagine è nato il secondo filone che ha portato all'iscrizione nel Registro degli indagati lo stesso imprenditore oltre ad altre 22 persone considerate dagli inquirenti dei prestanome.

Il 'trucco' messo in campo è ormai noto: lavori di riqualificazione di facciate di edifici mai eseguiti (per alcuni non è mai stato nemmeno predisposto il cantiere o richiesta la Scia) con costi gonfiati (sino a superare in alcuni casi il valore dell'immobile) per ottenere lo sconto in fattura.