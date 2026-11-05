C’è forse Fedez dietro il tentativo fallito di Leonardo Maria Del Vecchio di mettere le mani sul Fatto Quotidiano? È l’interrogativo che agita il mondo dell’editoria dopo l’offerta avanzata dall’erede dell’impero Luxottica per il giornale diretto da Marco Travaglio. Un’operazione naufragata, ma che assume un significato particolare alla luce dell’amicizia tra l’imprenditore e Federico Lucia, dei progetti editoriali del rapper e della sua lunga guerra con Selvaggia Lucarelli, una delle firme più riconoscibili del quotidiano. Secondo le indiscrezioni raccolte da Dagospia, Fedez potrebbe avere esercitato un’influenza sulle ambizioni editoriali dell’amico. Nessuna conferma, però, dimostra che abbia ideato o diretto l’operazione.

L’amicizia tra Fedez e Del Vecchio, dagli yacht agli affari

Il rapporto tra Leonardo Maria Del Vecchio e Fedez va ben oltre le fotografie insieme e le frequentazioni mondane. I due condividono vacanze, occasioni pubbliche e interessi imprenditoriali. Il rapper frequenta lo yacht dell’amico e lo ha ospitato nel suo Pulp Podcast.

Secondo Dagospia, Fedez avrebbe suggerito a Del Vecchio anche l’acquisto del Twiga, il celebre locale della Versilia. Un’indiscrezione che, se confermata, indicherebbe un coinvolgimento del cantante in alcune scelte imprenditoriali dell’erede Luxottica.

Del Vecchio, intanto, moltiplica gli investimenti e rafforza la propria presenza nel mondo dell’informazione.

Il nuovo progetto QN, affidato sul piano editoriale a Mario Orfeo, rappresenta una delle iniziative più importanti di questa fase.

L’imprenditore si è circondato di manager, consulenti e professionisti della comunicazione. In questo ambiente, secondo le ricostruzioni giornalistiche, Fedez avrebbe conquistato uno spazio sempre più significativo.

Il punto da chiarire riguarda proprio la natura di questa influenza: amicizia personale, collaborazione professionale oppure partecipazione alle strategie editoriali?

Il sogno di Fedez: trasformare Pulp Podcast in una testata giornalistica

Le ambizioni del rapper non si fermerebbero alla musica e all’intrattenimento. Secondo quanto raccontato da Maria Elena Barnabi su Gente, Fedez starebbe valutando la possibilità di trasformare Pulp Podcast in una vera testata giornalistica.

Il progetto segnerebbe un ulteriore passaggio nella sua attività imprenditoriale. Il podcast gli ha già permesso di costruire uno spazio autonomo nel quale intervistare personaggi pubblici, affrontare controversie e intervenire nel dibattito politico e mediatico.

Una testata registrata rappresenterebbe però un salto di qualità, con responsabilità editoriali e organizzative diverse da quelle di un normale prodotto di intrattenimento.

A rendere più interessante il quadro ci sono le indiscrezioni sul possibile coinvolgimento delle società del rapper nel nuovo progetto di Del Vecchio. Continua a leggere su La Capitale.