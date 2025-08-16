L’ex re dei paparazzi e la fidanzata Sara Barbieri respinti all’ingresso della festa organizzata dal rapper in un locale esclusivo. Uno smacco per Corona, che è dovuto tornare a casa con la coda tra le gambe

In Costa Smeralda l’estate non perdona. Soprattutto se ti chiami Fabrizio Corona e, dopo aver trasformato i segreti altrui in show, ti ritrovi dalla parte sbagliata della corda del buttafuori. Questa volta la scena è servita: lui e la compagna Sara Barbieri immortalati in un video che circola su TikTok mentre, a quanto pare, vengono respinti all’ingresso dell’after party organizzato da Fedez.

Il rapper, fedele al suo copione, anche quest’anno ha deciso di far parlare di sé non solo per musica e gossip sentimentale ma anche per la mondanità più sfrenata. Niente mega villa blindata come quartier generale, ma una collaborazione con un noto locale dell’isola. Del resto, lo aveva promesso dodici mesi fa: le sue feste avrebbero “fatto la storia della Costa Smeralda”. E visto il successo, ci riprova. Accanto a lui, ora, c’è Giulia Honnegger, la nuova fidanzata che ha sostituito l’ingombrante ombra di Chiara Ferragni.

Ma il vero spettacolo si è consumato fuori dal locale. Perché vedere Corona respinto all’ingresso è un rovesciamento simbolico: l’uomo che per anni ha deciso chi poteva salire sul palco della notorietà, chi meritava un trafiletto o una copertina, si è trovato con la stessa porta sbattuta in faccia. E a firmare la vendetta non poteva che essere Fedez, che con lui ha ormai un conto aperto.

Le ragioni di questa “epurazione mondana” non vanno cercate lontano. Basta tornare a febbraio, quando il rapporto tra i due si spezzò in diretta nazionale. Fedez, in un momento di fragilità e fiducia, aveva consegnato a Corona confidenze private, messaggi e registrazioni. Materiale che invece di restare segreto è finito tritato e servito in pasto al pubblico nel format Falsissimo, la parodia spietata di Verissimo.

Quelle puntate, uscite a ridosso del Festival di Sanremo, furono benzina sul fuoco di una crisi già rovente. Chiara Ferragni era sotto attacco per lo scandalo pandoro, e improvvisamente si ritrovò con i riflettori puntati anche sulla sua vita matrimoniale, descritta come un set da telenovela. Risultato: un terremoto mediatico, un’esposizione senza precedenti, un matrimonio messo in piazza come carne da macello.

Chi semina vento raccoglie tempesta, dice il proverbio. E la tempesta è arrivata puntuale, sotto forma di rifiuto all’ingresso di una festa. Un segnale chiaro: per Fedez, Corona non è più degno neppure della platea mondana, figurarsi della platea mediatica.

Nel frattempo, Fedez non sembra per nulla scalfito. Al contrario, la nuova relazione con Giulia Honnegger aggiunge pepe al suo ritorno sulla scena del gossip. Mano nella mano, sorrisi e complicità, la coppia ha trasformato la Sardegna nella loro passerella privata. E tra champagne, dj set e after party, il rapper dimostra che, nonostante crisi e scandali, sa ancora dettare il ritmo.

Corona invece resta al palo. L’ex re dei paparazzi, che aveva fatto della capacità di entrare ovunque la sua forza, si ritrova escluso proprio nel regno che una volta lo celebrava. E poco importa che i video non raccontino tutta la verità: l’immagine di lui respinto vale più di mille smentite. Nel mondo del gossip, la percezione è realtà.

Per molti osservatori, il destino era segnato: dopo aver pugnalato pubblicamente Fedez, l’unica risposta possibile era la porta chiusa. Il rapper si è preso la sua rivincita, davanti alle telecamere di chi, un tempo, viveva della sua complicità. Una scena che sa di resa dei conti: la mondanità come tribunale, la festa come campo di battaglia. E a vincere, questa volta, non è stato Corona.