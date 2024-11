La notizia risale a qualche giorno fa ma la stampa locale ne ha riferito solo oggi. Un feto di circa sei mesi è stato trovato da alcuni addetti del depuratore di Termeno, in Alto Adige, dentro le vasche di smaltimento delle acque nere.

La procura di Bolzano ha aperto un'inchiesta per cercare di capire come il feto, probabilmente espulso in maniera spontanea, sia andato a finire nel depuratore che smaltisce le acque nere di otto comuni della zona.

Carabinieri e Nas stanno indagando tra cliniche private, ospedali pubblici e studi ginecologici in Trentino e in Alto Adige per cercare di verificare se la madre abbia chiesto aiuto e assistenza sanitaria.