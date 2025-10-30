L'incontro fra Donald Trump e Xi Jinping in Corea del Sud è finito dopo meno di due ore. I due leader sono usciti insieme dalla sede dell'incontro in Corea del Sud, tra sorrisi e strette di mano, apparentemente senza tensioni, secondo le immagini trasmesse dalle tv Usa.

I due presidenti non hanno rilasciato dichiarazioni al termine del loro incontro. Trump è salito a bordo dell'Air Force One per tornare a Washington dopo il suo viaggio in Asia. Oggi pomeriggio, due ore e mezzo poco dopo l'arrivo, parteciperà insieme alla first lady Melania ad una cerimonia alla Casa Bianca per Halloween. Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il presidente cinese Xi sulle terre rare e la riduzione dei dazi sul fentanyl sulla Cina al 10%.

Il vertice

L'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping a Busan, in Corea del Sud, è iniziato con una stretta di mano fra i due presidenti e la foto di rito. «Avremo un incontro di gran successo, non ho dubbi, ma è un negoziatore tosto», ha detto il tycoon riferendosi a Xi. «C'è una grande comprensione e una grande relazione. Può darsi che firmeremo un accordo oggi», ha aggiunto. Stati Uniti e Cina, ha detto Xi Jinping, «non sempre la vedono allo stesso modo» ma «dovrebbero essere partner e amici». «Lo sviluppo della Cina - ha aggiunto il leader cinese - va di pari passo con la visione di rendere di nuovo grande l'America». Xi ha poi detto a Trump di essere «pronto a continuare a lavorare con te per costruire una solida base per i rapporti bilaterali» e a «creare un'atmosfera favorevole allo sviluppo di entrambi i paesi». «La Cina e gli Stati Uniti possono assumersi congiuntamente le loro responsabilità di grandi potenze e lavorare insieme alla realizzazione di progetti più ambiziosi e concreti, per il bene dei nostri due paesi e del mondo intero», ha aggiunto Xi all'apertura dei colloqui.