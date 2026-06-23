«Sono felice di poter annunciare la liberazione di Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della Flotilla che erano detenuti da un mese in Libia». Lo scrive su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

«Insieme a loro è stato affidato al nostro Console a Bengasi anche Matias Alvarez Rodriguez, cittadino uruguaiano con cittadinanza italiana, che abbiamo seguito e assistito in questi giorni», aggiunge il titolare della Farnesina. Tajani sottolinea che la liberazione è stata resa possibile «grazie a un intenso lavoro diplomatico, in coordinamento tra il ministero degli Esteri e Palazzo Chigi». I tre faranno rientro in Italia nella giornata di domani. «Ringrazio il personale della Farnesina e la nostra intelligence per l'ottimo lavoro», conclude il ministro.