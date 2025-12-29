Dalle carte dell'inchiesta emerge che nella Capitale confluiva il denaro raccolto nel Centro e nel Sud Italia e poi, attraverso un referente, sarebbe stato consegnato alla sede di Milano

Perquisita anche la sede romana dell'associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese (Abspp) nell'ambito dell'inchiesta che ha portato all'arresto di nove persone accusate di aver finanziato Hamas.

Secondo quanto si apprende, nei locali dell'associazione nel quartiere Centocelle la polizia ha sequestrato poco più di 100mila euro. Dalle carte dell'inchiesta emerge che a Roma confluiva il denaro raccolto nel Centro e nel Sud Italia e poi, attraverso un referente, sarebbe stato consegnato alla sede di Milano, «sotto il diretto controllo, anche contabile, dei vertici dell'associazione».