Centinaia di interventi dei vigili del fuoco che hanno soccorso persone in difficoltà a causa dell’esondazione del fiume Torre e corsi d’acqua minori nel comprensorio di Gorizia

Il corpo di Guerrina Skocaj, di 83 anni, dispersa nel crollo ieri mattina dell'abitazione a Brazzano nel comune di Cormons (Gorizia), è stato recuperato nel corso della notte dai Vigili del fuoco. Il corpo era stato individuato poco dopo le 22 ma le operazioni di recupero erano state sospese per il maltempo che non consentiva di lavorare in sicurezza, temendo nuovi cedimenti nel pendio.

Solo quando le condizioni meteo lo hanno consentito, prima di mezzanotte, è avvenuto il recupero. In precedenza i Vigili del fuoco avevano recuperato il corpo dell'altro disperso, il cittadino tedesco di 32 anni, Quirin Kuhnert. Il giovane- originario della Baviera e da tempo residente in Friuli Venezia Giulia, dove aveva rilevato l'enogastronomia di un piccolo borgo - è morto nel tentativo di portare in salvo l'anziana vicina di casa dalla frana che stava per travolgere il loro caseggiato.

L’esondazione del fiume Torre

Centinaia gli interventi effettuati dai 250 vigili del fuoco in azione sul territorio regionale con squadre ordinarie, soccorritori acquatici, elicottero del reparto volo di Venezia.

A seguito dell'esondazione del fiume Torre e di alcuni altri corsi d'acqua minori, soccorritori acquatici dei vigili del fuoco hanno soccorso, con natanti leggeri, le decine di persone in difficoltà in abitazioni e edifici allagati nell'abitato di Versa, frazione di Romans d'Isonzo.