Tre incontri con Satana, la paura, le tentazioni del potere e una lunga stagione di aridità spirituale. Nelle pagine personali pubblicate dalla Libreria Editrice Vaticana emerge un Francesco inedito, che non nasconde fragilità e dubbi

Una volta, a Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio è in automobile. Guarda fuori dal finestrino e incrocia due occhi, «minacciosi e allo stesso tempo seducenti». Passano gli anni, l’arcivescovo diventa Papa, ma quello sguardo non lo dimentica. Il 24 gennaio 2021 lo scrive nel suo diario.

Jorge Mario Bergoglio racconta di aver visto il diavolo. E non lo usa come immagine o come metafora. Annota di ricordare «tre episodi certi» nei quali ritiene che Satana si sia presentato fisicamente. Il primo è quello del finestrino, una quindicina d’anni prima. Il secondo avviene durante una celebrazione nella cappella di un Carmelo: «Mi guardò con occhi di fuoco». Poi racconta che il demonio tentò di avvicinarsi e che lui fuggì stringendo il Rosario e invocando la Vergine. «La curiosità lottava con il Rosario. E la Vergine mi ha salvato».

Il terzo episodio è ancora più inquietante. Accade a Roma, dopo il viaggio in Cile del 2018. Bergoglio racconta di aver visto nuovamente il demonio e di averne udito la voce, che gli appare trionfante e minacciosa. Anche in questa occasione cerca rifugio nella preghiera. Non è un racconto fatto a distanza di molti anni per impressionare qualcuno. È una confessione affidata alle pagine del diario.

Il Diario personale di Papa Francesco, curato dal cardinale Víctor Manuel Fernández, esce per la Libreria Editrice Vaticana. Su La Stampa lo presenta il cardinale Matteo Maria Zuppi. Davanti a queste pagine viene facile fermarsi al titolo, il Papa che vede Satana, e passare oltre. Ma si perderebbe la frase forse più importante, scritta proprio il 24 gennaio 2021. Bergoglio parla del demonio come del «grande accusatore» e aggiunge: «È l’impronta di Satana che opera in me in questo modo. E mi ha contagiato».

Un Papa che ammette di essere stato toccato da ciò che combatte. Non colloca il male soltanto nel mondo, nei potenti, nelle guerre. Ne riconosce il rischio anche dentro di sé. È il punto in cui la storia del diavolo smette di essere un racconto misterioso e diventa una confessione personale.

Ma nel diario c’è un’altra tentazione, forse ancora più interessante: quella del potere. Bergoglio scrive della curiosità di scoprire che cosa significhi esercitare il proprio potere, di provare a controllare gli altri, di usarli come burattini. Una tentazione che riguarda anche chi governa la Chiesa. Il potere, insomma, non è pericoloso soltanto quando viene usato male. Lo diventa quando si finisce per innamorarsene.

Francesco del demonio aveva sempre parlato senza imbarazzo, anche quando una certa teologia preferiva tacere o ridurne la presenza a un simbolo. Ripeteva che con il diavolo non si dialoga. Molti consideravano questa insistenza un tratto della sua formazione religiosa argentina, un residuo di devozione popolare. Il diario racconta qualcosa di più profondo: per lui era un’esperienza vissuta, prima ancora che una questione di dottrina.

Le stesse pagine contengono anche il buio. Tra il 2021 e il 2022 Francesco attraversa quella che definisce una stagione di «aridità e desolazione». Una crisi spirituale, non una perdita della fede. Sono anni difficili: la pandemia, l’intervento chirurgico al Gemelli, la guerra in Ucraina, le fatiche del pontificato e il peso della malattia. Il mondo vedeva un Papa che parlava, viaggiava e ammoniva. Lui, nelle ore più intime, annotava il proprio deserto.

Forse il diario si legge meglio come una storia di sguardi. C’è quello del diavolo, che seduce e minaccia. E c’è quello di Dio, che ritorna nel corso degli anni. Nel 1999, Bergoglio annota di essere fuggito dalla presenza del Signore, disperdendosi in mille cose. Ma il Signore, scrive, «ha sorriso». Vent’anni dopo, il 28 aprile 2019, racconta di aver sentito «lo sguardo misericordioso di Gesù» e di essersi messo a pregare. «Dopo circa un’ora mi sono addormentato». Un Papa che si addormenta pregando e lo mette per iscritto senza vergogna.

Dalla crisi non esce con un’illuminazione improvvisa. Ne esce attraverso quello che chiama il riconoscimento della verità e dei propri limiti. E ritrova una strada nella compassione «per i più poveri, i più malati, gli umiliati». Il cardinale Fernández legge gli ultimi due grandi documenti del pontificato, C’est la confiance e Dilexit nos, anche come il frutto di questo cammino interiore: la fiducia in Dio e il ritorno al cuore di Cristo, dopo la stagione dell’aridità.

Il 18 agosto 2024, a quasi ottantotto anni, Bergoglio affida al diario le sue ultime parole: «Chiedo alla Vergine di prendersi cura di me e di aiutarmi». È la stessa invocazione che accompagna l’uomo che, davanti a ciò che riteneva il demonio, cercava salvezza stringendo il Rosario.

Siamo abituati a immaginare il potere, anche quello spirituale, come una corazza. Bergoglio ha lasciato scritto il contrario: la paura, la fuga, la tentazione, il dubbio, la fragilità. Non ha nascosto nemmeno il timore di essere inadeguato, di poter fare del male agli altri, di non essere all’altezza del compito ricevuto.

Forse è proprio questa la parte più sorprendente del suo diario. Non il Papa che racconta di aver visto il diavolo, ma l’uomo che riconosce di non essere immune dalle sue tentazioni.

Resta una domanda che quelle pagine non sciolgono, e forse non vogliono sciogliere. Quegli occhi, quella volta, erano davvero fuori dal finestrino o già dentro la macchina?