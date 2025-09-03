Lo scippo è avvenuto probabilmente nella notte: gli esemplari appartengono alla categoria dei lavorati a tombolo. Sul posto la Polizia per i primi accertamenti
PHOTO
Un furto è stato compiuto, probabilmente nella notte, al Museo Civico della Memoria e della Storia di Isernia.
Sul posto al momento si trova la Polizia. Secondo quanto si apprende sarebbero stati rubati alcuni esemplari di antichi merletti lavorati a tombolo per un valore, stando a una prima stima, di circa 200mila euro.