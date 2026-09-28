La Procura di Pavia ha notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Si va verso la richiesta di processo per omicidio aggravato

La Procura di Pavia ha nuovamente chiuso le indagini nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007.

Dopo gli ulteriori accertamenti disposti a fine maggio, successivi alla prima conclusione dell'inchiesta e alle consulenze presentate dalla difesa, i pm hanno depositato nuovi atti. Tra questi figurano le consulenze relative alla traccia della scarpa e al Dna, predisposte nell'ambito degli approfondimenti a sostegno dell'impianto accusatorio.

Alla nuova chiusura delle indagini si accompagna la notifica a Sempio di un ulteriore avviso di conclusione dell'inchiesta, atto che precede la possibile richiesta di rinvio a giudizio. L'ipotesi di reato contestata è quella di omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima.