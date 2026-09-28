La Procura di Pavia ha nuovamente chiuso le indagini nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007.

Dopo gli ulteriori accertamenti disposti a fine maggio, successivi alla prima conclusione dell'inchiesta e alle consulenze presentate dalla difesa, i pm hanno depositato nuovi atti. Tra questi figurano le consulenze relative alla traccia della scarpa e al Dna, predisposte nell'ambito degli approfondimenti a sostegno dell'impianto accusatorio.

Alla nuova chiusura delle indagini si accompagna la notifica a Sempio di un ulteriore avviso di conclusione dell'inchiesta, atto che precede la possibile richiesta di rinvio a giudizio. L'ipotesi di reato contestata è quella di omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima.