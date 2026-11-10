Le prime piogge aggravano la crisi umanitaria e travolgono decine di migliaia di sfollati. L'Unione europea e il Board of Peace chiedono a Israele di garantire subito il pieno accesso degli aiuti umanitari

Le prime piogge invernali hanno colpito la Striscia di Gaza tra venerdì 6 e sabato 7 novembre, aggravando una crisi umanitaria già drammatica. Secondo l'ufficio stampa del governo di Gaza, guidato da Hamas, in appena 12 ore sono state allagate circa 70.000 tende di sfollati, da Gaza City fino a Khan Yunis. Il dato è stato ripreso anche da Save the Children.

Il bilancio più grave arriva da Deir al-Balah. Qui un terrapieno di sabbia, indebolito dalla pioggia, è crollato sulle tende di alcune famiglie e ha ucciso almeno quattro persone, tra cui tre bambini. In diverse zone sono crollati muri e ci sono numerosi feriti. Nelle prime dieci ore la Protezione civile ha ricevuto oltre 1.500 richieste di soccorso, senza avere teloni né tende da distribuire.

Secondo l'OCHA, l'agenzia ONU per gli affari umanitari, oltre 26.000 famiglie hanno segnalato danni ai propri ripari. Circa 1,4 milioni di persone, il 65% della popolazione, vivono in tende o sistemazioni di fortuna, e circa 950.000 si trovano in aree esposte alle alluvioni.

Le Nazioni Unite riferiscono che oltre 150.000 tende, già acquistate da organizzazioni umanitarie e governi, attendono fuori da Gaza. Le ONG, tra cui Emergency e Save the Children, accusano Israele di bloccare tende, teloni, prefabbricati e materiali per le riparazioni. Ricordano inoltre che il cessate il fuoco dell'ottobre 2025 prevedeva l'ingresso di case mobili.

Israele sostiene di limitare i materiali che potrebbero avere un uso militare e accusa Hamas di saccheggiare gli aiuti. Ha fatto sapere che non permetterà l'ingresso di case mobili né di mezzi per la ricostruzione finché Hamas non sarà disarmato.

L'Unione europea e il Board of Peace chiedono a Israele di garantire subito il pieno accesso degli aiuti umanitari. L'inverno, intanto, è appena cominciato.