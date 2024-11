Si lavora a un cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Gli Stati Uniti confermano che una nuova proposta di accordo in cambio del rilascio degli ostaggi è stata presentata dai mediatori con il sostegno di Israele. In un briefing con i giornalisti, il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha detto: «Questa è una nuova proposta su cui si lavora...vi posso dire che gli israeliani la stanno sostenendo molto e come prima siamo pronti a negoziare in buona fede». Secondo Kirby, nella bozza si prevede un cessate il fuoco temporaneo che «potrebbe portare anche a qualcosa di più sostenuto».

Il raid sulla tendopoli

Intanto il Segretario di Stato americano Antony Blinken rispondendo a una domanda sull'uso o meno di armi americane nel raid israeliano sulla tendopoli a ovest di Rafah, nella Striscia di Gaza dove c'è stato un massacro di civili, ha affermato di non poter dire «quali armi o come siano state usate» nell'attacco. Ma gli Stati Uniti, ha ribadito, sono stati «molto chiari con Israele, è imperativo indagare immediatamente e determinare cosa è accaduto. Aspettiamo i risultati» ha affermato. «Non posso verificare nulla in merito. A Gaza anche attacchi limitati, mirati e concentrati possono avere conseguenze orribili, terribili e inaspettate», ha aggiunto.