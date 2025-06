In arrivo Stefania Orlando e forse Anna Pettinelli. Una Casa rinnovata e un’edizione più lunga per raccontare passioni, litigi e la voglia di riscatto degli italiani

Il Grande Fratello 2025 festeggia un quarto di secolo di messa in onda. Un traguardo importante, e Mediaset scommette su un reboot che rilancia in grande stile il reality più longevo della TV italiana. La nuova stagione partirà a settembre 2025 e potrebbe protrarsi fino all’estate dell’anno successivo. Una strategia precisa: allungare la durata e risparmiare sui costosi cambi di palinsesto.

Confermato Alfonso Signorini, che resta saldamente al comando sia come conduttore sia come autore. «Non andrei mai via dal GF, qui ho trovato il mio habitat», avrebbe confidato a chi gli chiedeva se fosse pronto a farsi da parte. Eppure, mentre il conduttore non cambia, il tavolo delle opinioniste si rinnova. Beatrice Luzzi, protagonista dell’ultima edizione, pare pronta a nuove sfide professionali. Cesara Buonamici, storica giornalista del TG5, potrebbe invece trasferirsi a Pomeriggio Cinque, dove è in corso un rinnovamento totale dopo l’addio di Myrta Merlino.

A prendere il loro posto potrebbero essere Stefania Orlando e Anna Pettinelli. Orlando, due volte concorrente del GF, è apprezzata per la sua capacità di leggere e raccontare le dinamiche interne alla Casa. Pettinelli, coach di Amici e voce grintosa della radio, ha già lasciato un segno con la sua incursione nella Casa durante l’ultima stagione. Tuttavia, la sua partecipazione resta un’incognita a causa degli impegni con il talent di Maria De Filippi.

Le due amiche, già affiatate nella vita, potrebbero diventare la nuova coppia vincente del talk in studio: linguaggi diretti, punti di vista diversi e la capacità di catalizzare l’attenzione del pubblico più esigente.

Intanto, la Casa di Cinecittà cambierà pelle: un restyling completo, nuovi spazi e angoli da esplorare per accendere la fantasia e le strategie degli inquilini. Il cast sarà un mix di “vip” e “nip”, con il ritorno di alcuni ex concorrenti che hanno fatto la storia del GF e l’ingresso di volti noti come Benedicta Boccoli, reduce da The Couple e pronta a mettersi in gioco.

Ancora in bilico la presenza di Rebecca Staffelli, voce social delle ultime edizioni, il cui ruolo potrebbe essere ridimensionato per evitare le tensioni e le faide generate dai fandom tossici. La scorsa edizione ne ha mostrato i lati più velenosi, e la produzione vuole riportare la narrazione su binari più “umani” e meno polarizzati.

Dietro la scelta di allungare la durata del GF, c’è la consapevolezza che il format – pur non registrando più gli ascolti da record degli anni d’oro – continua a offrire uno specchio dei desideri, dei sogni e delle fragilità di un Paese intero. Televoti, social e dinamiche virali restano fondamentali per la fidelizzazione del pubblico.

Così, mentre tutto cambia attorno, il cuore del Grande Fratello resta lo stesso: raccontare passioni e drammi, litigi e rinascite di italiani pronti a mettersi in gioco. E se c’è un compleanno da festeggiare, la produzione promette di farlo in grande stile, con sorprese e colpi di scena.

Non ci resta che attendere settembre per scoprire tutte le carte in tavola. Perché il GF, a 25 anni dalla sua prima diretta, continua a essere il confessionale più famoso – e discusso – d’Italia.