Nicole Minetti ottiene un nuovo e importante via libera nel percorso che potrebbe portare alla conferma definitiva della grazia concessa dal Presidente della Repubblica. La Procura generale di Milano ha infatti espresso nuovamente parere favorevole dopo gli approfondimenti richiesti dal Quirinale in seguito alle polemiche esplose nei mesi scorsi attorno alla vicenda dell’ex consigliera regionale lombarda.

Il punto centrale della nuova istruttoria è chiaro: le verifiche disposte dai magistrati milanesi non avrebbero confermato le accuse e le ricostruzioni che avevano alimentato dubbi sulla concessione del provvedimento di clemenza. Anzi, secondo quanto emerge dal comunicato diffuso dalla Procura generale, gli accertamenti avrebbero smentito gran parte delle circostanze finite al centro del dibattito pubblico.

La Procura generale conferma il parere favorevole

La vicenda nasce dalla decisione del Capo dello Stato di concedere la grazia a Nicole Minetti lo scorso 18 febbraio. Dopo la pubblicazione di una serie di articoli e ricostruzioni giornalistiche, il Quirinale aveva però chiesto ulteriori verifiche per accertare la correttezza delle informazioni utilizzate durante l’istruttoria che aveva portato al provvedimento.

La Procura generale di Milano, guidata da Francesca Nanni insieme al sostituto procuratore generale Gaetano Brusa, ha quindi disposto nuovi accertamenti affidati ai carabinieri e all’Interpol. Continua a leggere su LaCapitaleNews.it