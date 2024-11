Ha investito in auto un motociclista, si è reso conto della gravità della situazione e si è ucciso. È successo intorno alle 4 di mattina a Milano, in viale Emilia angolo via Piceno. A togliersi la vita una guardia giurata di circa 30 anni.

Dalle prime ricostruzioni, sembra che un passante abbia prima visto a terra una persona di circa 60 anni incosciente; vedendo poi che dall'auto non scendeva nessuno, si è avvicinato al finestrino scoprendo il corpo senza vita della guardia giurata.