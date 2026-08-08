Il ricordo dedicato al cantautore: «Non sono mai riuscita a farti tutte le domande, ma mi hai insegnato dove cercare». Tanti fan si sono raccolti lungo la strada. Sulla bara il libro Maigret a Parigi e un collage con le foto dei suoi gatti

«Le domande non sono mai riuscita a fartele tutte. Il più grande regalo che mi hai fatto è sapere dove andare a cercare. Oppure non smettere mai di porsele, quelle domande, senza avere per forza una risposta. È questo che volevi insegnarmi?». È il ricordo che Teresa Guccini ha dedicato al padre Francesco durante il funerale privato celebrato nel cortile della casa di famiglia a Pavana. Nel suo intervento al funerale laico del padre, la figlia del cantautore e scrittore ha alternato ricordi della quotidianità a riflessioni più intime. Il suo saluto si è concluso con un semplice: «Buon viaggio, babbo».

«Sono orgogliosa di quella attenzione rara che riuscivo, alle volte, a rubarti», ha detto, ricordando i momenti più semplici condivisi con il padre, «dal semplice panino con la mortadella al bar Roberto alla lettura dei quotidiani». Teresa ha poi ricordato la dimensione spirituale di Guccini: «Tu avevi una visione panteistica della spiritualità che mi hai saputo trasmettere».

Sul feretro del cantautore è stato deposto un cuscino composto con arbusti, fiori e bacche raccolti nei boschi che circondano la casa dell'infanzia di Guccini a Pavana. Sulla bara anche una fotografia del cantautore, un libro e un collage di immagini che ripercorrono alcuni dei momenti più significativi della sua vita.

La benedizione e la preghiera del cardinale Matteo Zuppi hanno concluso le esequie private. Al termine della cerimonia la moglie del cantautore, Raffaella, si è commossa. Un lungo applauso si è levato dai partecipanti e dai fan che hanno atteso all'esterno per tributare l'ultimo saluto a Guccini. Accanto alla moglie c'erano la figlia Teresa e la madre Angela. Sulla bara, tra gli oggetti scelti per accompagnare il cantautore nell'ultimo viaggio, il libro "Maigret a Parigi" e un collage con le fotografie dei suoi gatti. Numerosi fan si sono raccolti lungo la strada a Pavana, aspettando il passaggio del feretro per salutare per l'ultima volta il cantautore, profondamente legato per tutta la vita a questi luoghi dell'Appennino.