Sono di sei ostaggi israeliani i corpi recuperati dall'Idf in un tunnel di Rafah, nella Striscia di Gaza. Si tratta di 2 donne e 4 uomini, tra cui l'israelo-americano Goldberg-Polin. Secondo il portavoce dell'esercito israeliano Daniel Hagari sono stati "brutalmente assassinati" da Hamas poco prima dell'arrivo delle truppe. Lo scrive Times of Israel.

I corpi trovati durante i combattimenti a Rafah

Secondo una prima valutazione «sono stati brutalmente assassinati dai terroristi di Hamas poco prima che li raggiungessimo. Sono stati rapiti vivi la mattina del 7 ottobre dal gruppo terroristico di Hamas. I loro corpi sono stati trovati durante i combattimenti a Rafah, in un tunnel, a circa un chilometro di distanza da quello da cui abbiamo salvato Farhan al-Qadi qualche giorno fa», ha detto in una conferenza stampa, aggiungendo che le truppe hanno combattuto gli agenti terroristici di Hamas in superficie, nella zona in cui si trovava il tunnel.

Chi sono

Gli ostaggi sono Hersh Goldberg-Polin, 23 anni, Eden Yerushalmi, 24 anni, Ori Danino, 25 anni, Alex Lubnov, 32 anni, Carmel Gat, 40 anni, e Almog Sarusi, 25 anni. Secondo le IDF, i sei sono stati assassinati da Hamas forse un giorno o due prima del loto ritrovamento. L'esercito non aveva la posizione esatta degli ostaggi, ma aveva indicazioni di un'area generale in cui i sei potevano essere tenuti. Per questo, afferma di aver operato con cautela nell'area, iniziando a ispezionare un complesso di tunnel ieri, finché non hanno trovato gli ostaggi morti nel pomeriggio. Durante la notte i loro corpi sono stati portati in Israele per l'identificazione.