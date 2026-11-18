Programmati quasi due miliardi per il triennio 2026-28, il ministro della Difesa: «Quasi il 40% in più del periodo precedente». E sull’Europa: «Le regole ci sono, ma vanno applicate e rese più incisive. Serve una risposta comune»

«Sulle risorse si è detto molto in questi giorni, fino a sostenere che la Difesa abbia ridotto gli investimenti in questo campo. Ma i dati dicono il contrario: le risorse programmate per difenderci dalla minaccia ibrida erano 126 milioni nel 2019. Nel 2025 sono state 557 milioni, cioè più che quadruplicati, prima che ci fossero tutti questi allarmi. Per il triennio 26-28 programmiamo quasi 2 miliardi, circa il 40% in più del triennio precedente. Nei prossimi anni sono destinate a questo settore oltre 6 miliardi, 7 se consideriamo anche la parte del programma G-Cap, che è dedicata esclusivamente a queste tecnologie e allo sviluppo delle tecnologie di questo tipo». Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nella sua informativa alla Camera sulla guerra ibrida.

«La distinzione tra difesa dalla guerra ibrida e difesa convenzionale non regge. L'Ucraina lo dimostra. La trincea, i droni, i satelliti, le reti, il cyber sono la stessa guerra. Se salta un collegamento – dichiara Crosetto – a pagare è chi tiene le posizioni sul terreno, la guerra è una sola e dobbiamo essere attrezzati a combatterla tutta. Continuiamo a ricevere energia attraverso gasdotti e oleodotti, materie prime via mare, attraverso stretti che sono diventati aree di crisi».

«L'autocrazia contorna i social in casa propria e usa i nostri, aperti, per condizionare il dibattito e la nostra evoluzione di pensiero. Le regole europee ci sono, a cominciare da quelle sui servizi digitali, ma vanno applicate con rigore e rese più incisive. Chi guadagna miliardi con i social non può disinteressarsi dagli effetti, a partire dalla profilazione degli utenti, soprattutto dei minori. Non ha senso che noi non chiediamo a chi fa i miliardi coi social di non avere alcuna responsabilità di come quei social possono influenzare, manipolare o raccogliere dati su di noi o sui nostri figli. È un discorso difficile perché ormai sono più potenti degli Stati, ma dobbiamo iniziare a porci questo problema a livello nazionale, europeo e internazionale. Serve una risposta comune con gli alleati», ha sottolineato il ministro della Difesa.