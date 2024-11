Sono salite a 950 le vittime a Gaza per gli attacchi sferrati da Israele con circa 5mila feriti. Lo fa sapere il ministero della Sanità di Hamas nella Striscia

Almeno 30 persone sono morte nella notte in seguito agli attacchi israeliani su Gaza: lo fa sapere Hamas citata dai media. Sono saliti a 950 i morti a Gaza per gli attacchi di Israele con circa 5mila feriti. Lo fa sapere il ministero della Sanità di Hamas nella Striscia.

L'esercito israeliano continua a colpire nella Striscia di Gaza: nell'ultima notte sono stati centrati 450 obiettivi di Hamas e delle altre fazioni palestinesi. Solo a Beit Hanoun - ha detto il portavoce militare - nel nord della Striscia sono stati 80 gli obiettivi colpiti, comprese due banche usate da Hamas, un tunnel e due centri operativi.

Civili in fuga

L'amministrazione Biden si sta coordinando con altri paesi per un creare un corridoio che consenta ai civili di Gaza e agli americani che vogliono scappare dalla guerra di farlo. Lo riporta Nbc citando alcune fonti, secondo le quali il corridoio sarebbe a sud di Gaza e condurrebbe in Egitto. Israele afferma di aver trovato almeno 40 bimbi uccisi tra le circa 200 persone trucidate nel kibbutz di Kfar Aza. Lo Stato ebraico conta almeno 1.200 morti e 2.700 dall'aggressione di Hamas e prepara "un'offensiva totale" su Gaza, dove le vittime sono oltre 800.

L'incontro

Oggi incontro tra Netanyahu e Gantz per la formazione di un governo d'unità nazionale. Gravi danni alla sede dell'agenzia Onu per rifugiati palestinesi a Gaza. L'esercito israeliano ha detto di aver condotto 70 raid aerei nella zona di Daraj Tuffah e aver colpito obiettivi navali di Hamas nella Striscia.

L'esercito di Israele ha dichiarato oggi di aver colpito obiettivi navali a Gaza, che secondo lo Stato ebraico sarebbero stati utilizzati dai militanti di Hamas per effettuare attacchi sulla costa israeliana. L'operazione è stata effettuata dai soldati navali delle Forze di difesa israeliane (Idf), dall'Aeronautica militare israeliana e dai Corpi di artiglieria israeliani, ha affermato l'Idf in un comunicato. Gli obiettivi includevano alcuni moli, che sono stati colpiti usando il fuoco di navi lanciamissili, elicotteri e batterie d'artiglieria di terra. Mercoledì scorso le forze navali israeliane hanno ucciso un sommozzatore di Hamas che aveva tentato di infiltrarsi in Israele dalle coste di Gaza, ha aggiunto l'Idf.