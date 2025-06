È scoppiato un incendio nella sede della televisione di Stato iraniana a Teheran, dopo che ieri un attacco israeliano ha gravemente danneggiato uno degli edifici e causato tre morti. «Il fumo visto nell'edificio della radiotelevisione iraniana è dovuto a un incendio riacceso a causa del vento», ha dichiarato l'emittente Tv. Un giornalista dell'Afp nelle vicinanze ha visto una colonna di fumo bianco.

Ong: «Sono 450 le persone uccise in Iran dai raid israeliani»

Sono più di 450 le persone uccise in Iran nei raid israeliani a 5 giorni dall'inizio dell'attacco. Lo riferisce la Bbc citando i calcoli di Human Rights Activists in Iran (Hrana), un'organizzazione non governativa iraniana impegnata per i diritti umani. L'ong ha ricostruito l'identità di almeno 224 civili fra i morti e di altri 188 tra i feriti. A questi vanno aggiunti 109 uccisi e 123 feriti individuati come militari e ancora 119 morti e 335 feriti non identificati. Il totale certificato provvisorio ammonta così ad almeno 452 morti e quasi 650 feriti.

Iran: «1800 i feriti per gli attacchi di Israele»

Il ministro della Salute iraniano, Mohammad-Reza Zafarghandi, ha affermato che circa 1.800 persone sono rimaste ferite negli attacchi di Israele contro l'Iran, in corso dal 13 giugno. Lo riferisce l'agenzia iraniana Irna. Zafarghandi ha affermato che la maggior parte dei feriti sono civili.