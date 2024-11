L'annunciata invasione israeliana di Gaza, con le truppe schierate al confine e i tank già in posizione, rischia di aprire il vaso di Pandora in Medio Oriente, con un escalation del conflitto in tutta la regione dagli esiti imprevedibili.

Oggi si sono intensificati gli scontri con gli Hezbollah in Libano, alleati dell'Iran. E da Teheran è arrivato un avvertimento chiaro: «Nessuno può garantire il controllo della situazione» se Israele invade la Striscia, è stato il monito del ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian dopo un incontro a Doha con il leader di Hamas Ismail Haniyeh.

Un quadro complessivo che ha spinto il segretario di Stato Usa Antony Blinken a tornare di nuovo in Israele dopo un tour nella regione. E la Casa Bianca ad ammettere apertamente - per bocca del consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan - di «non poter escludere che l'Iran scelga di impegnarsi direttamente in qualche modo».

I segnali di un lento scivolamento verso l'abisso che a parole tutti, o quasi, sembrano voler escludere d'altra parte sono evidenti. Lo scambio di colpi tra lo Stato ebraico e gli Hezbollah sta salendo di tono acuendosi in quello che sarebbe più corretto definire come un vero e proprio avvio di conflitto.