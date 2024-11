L'Esercito israeliano (Idf) sta bombardando postazioni di Hezbollah in Libano dopo l'abbattimento di due velivoli non identificati su Haifa partiti dalla terra dei cedri. Lo riferisce Hareetz.

Successivamente, l'esercito israeliano ha fatto sapere su X che «in riferimento al rapporto iniziale, un altro Uav (drone senza pilota, ndr) non identificato è entrato nel nord di Israele. Inoltre, è stato sparato contro un Uav dell'Idf. In risposta, l'Idf ha colpito un obiettivo terrorista di Hezbollah nel sud del Libano».

Caccia Usa arrivati in Medio Oriente

Gli aerei da combattimento F-15 Strike Eagle sono arrivati in Medio Oriente, nell'ambito degli sforzi degli Stati Uniti «per rafforzare la propria posizione e migliorare le operazioni aeree in tutta la regione in seguito agli attacchi di Hamas contro Israele. L'esercito americano è impegnato a garantire la sicurezza e la protezione durature in tutto il Medio Oriente», ha affermato il tenente generale dell'aeronautica americana Alexus Grynkewich, secondo Haaretz.