Il tycoon ha assicurato: «Farò in modo che la questione iraniana si concluda molto rapidamente». Poi ha aggiunto che i prezzi dell'energia scenderanno «molto, molto velocemente»
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US President Donald Trump speaks to members of the media before boarding Air Force One to leave from Shannon Airport, western Ireland on September 13, 2026, after attending the final day of the Irish Open golf tournament in nearby Doonbeg. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)
Donald Trump ha affermato che l'Iran è «pronto a cedere» e che la questione «si concluderà molto in fretta».
Parlando a Denton, in Texas, presso lo stabilimento della Peterbilt Motors in un evento della campagna elettorale in vista delle midterm, il presidente americano ha affermato di ritenere che gli Stati Uniti vinceranno la guerra «subito dopo le elezioni», pur aggiungendo che ciò potrebbe accadere «magari prima delle elezioni».
«Farò in modo che la questione iraniana si concluda molto rapidamente», ha detto il tycoon, aggiungendo che i prezzi dell'energia scenderanno «molto, molto velocemente».
Trump ha affermato che gli Stati Uniti stanno «cercando di usare le buone maniere» con l'attuale leader iraniano. «A dire il vero, non sappiamo con chi diavolo avere a che fare. Nessuno vuole fare il presidente», ha detto.