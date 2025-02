Donald Trump ha accolto Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca per un incontro bilaterale e una conferenza stampa. «Si è vestito bene, è elegante», ha detto il presidente americano al leader ucraino che indossava una polo e dei pantaloni neri. «Firmeremo un accordo molto equo sui minerali ucraini», ha detto Trump che ha sottolineato: «L'accordo sulla tregua in Ucraina è ragionevolmente vicino».

Trump ha avvertito Zelensky che l'Ucraina «dovrà fare compromessi» con la Russia per arrivare ad una tregua. Il presidente americano ha poi precisato che Kiev dovrà scendere a compromessi, solo perché «non si possono concludere accordi senza compromessi», ma questi «non saranno così grandi come alcune persone pensano».



«Mi auguro che questo documento», l'accordo sulle terre rare con gli Usa, sia un passo avanti, ha detto il presidente ucraino. Zelensky ha detto di essere convinto che Donald Trump «sia dalla parte dell'Ucraina».

«Ho capito quello che l'Europa è pronta a fare, voglio chiedere» al presidente Trump cosa gli Stati Uniti sono pronti a far, ha aggiunto Zelensky. «Putin è un killer, non voglio compromessi», ha poi affermato il presidente ucraino.



«Insieme, possiamo fermare Putin», ha ribadito il presidente ucraino a Donald Trump sottolineando che l'Ucraina «ha bisogno della difesa aerea statunitense, la migliore difesa aerea al mondo. Anche dopo la guerra, ci vorrà per mantenere la calma».