È salito a 350 morti il bilancio dell'attacco di Hamas contro Israele, secondo le ultime notizie di oggi 8 ottobre 2023. Delle vittime, 30 sono militari. Quasi 2mila i feriti, mentre sono 750 gli israeliani che risultano ancora dispersi dopo l'attacco. Molti, tra cui anche donne e bambini, sarebbero stati rapiti dai miliziani. Sono invece 400 i palestinesi che sono stati uccisi, ha detto il portavoce dell'Idf Daniel Hagari, spiegando che decine di altri sono stati catturati. Secondo il ministero della Sanità dell'enclave palestinese, quasi duemila persone sono rimaste ferite.

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha chiesto ai palestinesi di «lasciare Gaza» e ha promesso di ridurre i nascondigli di Hamas a delle «rovine».

«Ci vendicheremo con Hamas per questa giornata nera», ha detto il premier in un discorso alla nazione nel quale ha ribadito che «l'esercito userà tutto la sua forza per scalzare Hamas, li colpiremo ovunque».

Le brigate di al-Qassam, il braccio armato di Hamas, hanno annunciato che ''è in corso un attacco contro Sderot con un centinaio di missili''. Si tratta, affermano i miliziani, di un'azione ''in risposta all'attacco contro una moschea di Gaza'' e contro ''abitazioni'' nell'enclave palestinese condotto dall'esercito israeliano.

Carri armati verso Gaza

Le Forze di difesa israeliane si starebbero preparando a una incursione di terra nella Striscia di Gaza. Lo dimostrerebbero le decine di carri armati israeliani che si stanno dirigendo verso l'enclave palestinese, come dimostrano i video condivisi sui social. In precedenza l'Idf aveva spiegato che era iniziata l'evacuazione dei residenti israeliano vicino alla Striscia di Gaza. Da qui sono partiti i centinaia di miliziani di Hamas che hanno fatto incursione in Israele.

L'esercito israeliano ha fatto sapere che 10 palazzoni, dove si trovavano installazioni militari di Hamas, sono stati colpiti durante raid aerei notturni condotti sulla Striscia di Gaza. A essere colpito anche il quartier generale dell'intelligence di Hamas.

Hezbollah lancia razzi dal Libano

Il movimento islamico sciita libanese di Hezbollah ha rivendicato il lancio di colpi di mortaio verso il nord di Israele. In una nota, il gruppo terroristico afferma di aver preso di mira tre siti militari israeliani nella regione contesa del Monte Dov in solidarietà con l'attacco di Hamas contro Israele. In una nota, Hezbollah dichiara che l'attacco con ''un gran numero di razzi e proiettili'' è stato condotto in solidarietà con la ''resistenza palestinese''.

Sostegno dell'Iran

Il portavoce di Hamas, Ghazi Hamad, ha intanto dichiarato alla Bbc che l'Iran ha dato il proprio sostegno a Hamas nell'attacco a sorpresa contro Israele.

18mila italiani in Israele

«Non ci sono notizie negative sugli italiani in Israele»: lo ha dichiarato al Tg1 il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. «Sono 18mila i nostri connazionali che vivono lì - ha detto Tajani -, molti hanno doppio passaporto, e ci sono anche i militari, chiamati al servizio di leva, e ci sono circa 500 turisti italiani che sono temporaneamente in Israele, e abbiamo calcolato che sono una decina quelli che si trovano nella Striscia di Gaza, dove ci sono i carabinieri che formano i poliziotti palestinesi. Al momento, ripeto non abbiamo notizie negative», ha aggiunto.

«Il consiglio che diamo ai cittadini italiani (in Israele) che vogliono tornare in Italia è di non andare in aeroporto senza avere il biglietto aereo» - ha spiegato il ministro. «Ci sono due compagnie aeree che volano, Israir ed El Al: con queste due compagnie si può tornare in Italia. So che alcuni connazionali sono già partiti da Israele e stanno rientrando in Italia. Comunque la nostra ambasciata dà informazioni a tutti gli italiani che chiedono di saperne di più».